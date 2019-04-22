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Происшествия

На Алтае 19-летний парень лопатой и ножом убил двоих человек

В селе Сёйка Чойского района в жилом доме нашли трупы двух человек — 58-летнего мужчины и 50-летней женщины. В их убийстве подозревают 19-летнего жителя села, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Кровь.
Кровь.
СС0

По предварительным данным, подозреваемый пришел в гости к односельчанам и выпивал. Между ними произошел конфликт, началась драка. Парень схватил пластиковую лопату и несколько раз ударил хозяев дома. Затем он в ярости схватил кухонный нож и начал им бить. Мужчина и женщина скончались на месте.

После этого пьяный мужчина пошел домой. По пути его задержал участковый. Парня поместили в изолятор под административный арест за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии оказалось, что мужчина причастен к жестокому убийству. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, двух или более лиц».

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