На Алтае 18-летний парень случайно убил приятеля

В ведомстве рассказали детали происшествия: во время борьбы молодой человек обхватил товарища руками за туловище, поднял и хотел бросить через бедро на спину. Но он выпустил его из рук и уронил на твердый грунт, потерял равновесие и сам упал на него.

В результате 20-летний парень был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь почти месяц, но он скончался от травмы шейного отдела позвоночника и развившихся осложнений.

Уголовное дело по статье "Причинении смерти по неосторожности" передали в суд.

Ранее алтайский сельчанин заживо сжег своего знакомого вместе с домом.