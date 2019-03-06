На Алтае 14-летний подросток жестко отомстил 12-летнему земляку за донос на товарища

Подросток живет в Тальменка, учится в тамошней школе. Паренек обвиняется в совершении серьезного преступления: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего (п. «б» части 2 статьи 111 УК РФ).
История произошла в августе 2018 года. Друг подростка был наказан родителями за курение. При этом, как считал его друг, родители узнали об этого от третьего участника истории — 12-летнего мальчика.
14-летний подросток решил отомстить за друга. На территории школы он подловил и избил мальчика, нанеся ему несколько ударов в жизненно-важные органы и причинив тяжкий вред здоровью.
В ходе предварительного следствия подросток утверждал, что умысла на совершение преступления у него не было, он хотел лишь восстановить справедливость и наказать мальчика.
Людмила Рязанцева,
старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ:
Следователями в органы системы профилактики были направлены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.