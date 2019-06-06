На Алтае 14-летнюю школьницу изнасиловали в автомобиле

В Усть-Коксинском районе задерджали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Республике Алтай.

Следователи предварительно установили, что преступление было совершено вечером 3 июня в машине недалеко от села Огневка. Подозреваемый — 18-летний житель Усть-Коксинского района. Он задержан и в ходе допроса дал признательные показания о том, что совершил насильственный половой акт в отношении 14-летней школьницы.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

По делу проводятся следственные действия по закреплению следов преступления, а также решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.