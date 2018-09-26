На Алтае любитель мяса устроил охоту на оленей прямо в маральнике

В Алтайском районе задержали подозреваемого в отстреле двух сибирских оленей на территории маральника. Местный 44-летний житель решил поохотится на маралов с целью кражи мяса, пишет «Инцидент Барнаул».

Охота случилась 12 сентября около 22 часов в 15 километрах от села Белое.

Олени находились на огороженной территории маральника. Отстрелив из зарегистрированного ружья животных из-за ограды, мужчина перелез через забор и похитил туши. По данным полиции, собственник маралов оценил ущерб в 300 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого, у которого изъяли автомобиль УАЗ, на котором предположительно были вывезены туши, более 200 кг мяса и рога марала, а также охотничье ружье с патронами.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере. За это охотника могут посадить на срок до 6 лет.