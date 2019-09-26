На Алтае любовная драма закончилась поджогом 98 центнеров сена

Неизвестный «доброжелатель» позвонил 24-летнему сельчанину, когда тот уехал на сбор шишек в тайгу. Звонивший сказал, что супруга изменяет молодому мужу. Парень все бросил и вернулся домой. Ночью он прибыл в село уже пьяным, устроил скандал и поколотил возлюбленную.
Испугавшаяся девушка бросилась к соседям, которые успокоили ревнивца и тот ушел к знакомым.
Через час он вновь вернулся к своему дому, где в порыве злости поджег хранившееся во дворе сено. После чего, желая отомстить заступившимся за супругу соседям, мужчина поджег и их сено (98 центнеров).
Когда к дому прибыла полиция, оно уже сгорело.
Парень не отрицает свою вину. По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбудили уголовное дело.