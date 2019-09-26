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Происшествия

На Алтае любовная драма закончилась поджогом 98 центнеров сена

В селе Теленгит-Сортогой в Республике Алтай молодой человек сжег сено своего соседа. Как выяснилось, мотивом для него стала месть из-за подозрений супруги в неверности, рассказали в местном ГУ МВД.

Прицеп, сено.
Прицеп, сено.
СС0

Неизвестный «доброжелатель» позвонил 24-летнему сельчанину, когда тот уехал на сбор шишек в тайгу. Звонивший сказал, что супруга изменяет молодому мужу. Парень все бросил и вернулся домой. Ночью он прибыл в село уже пьяным, устроил скандал и поколотил возлюбленную.

Испугавшаяся девушка бросилась к соседям, которые успокоили ревнивца и тот ушел к знакомым.

Через час он вновь вернулся к своему дому, где в порыве злости поджег хранившееся во дворе сено. После чего, желая отомстить заступившимся за супругу соседям, мужчина поджег и их сено (98 центнеров).

Когда к дому прибыла полиция, оно уже сгорело.

Парень не отрицает свою вину. По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбудили уголовное дело.

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