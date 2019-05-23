На Алтае лже-газовики похитили у 85-летней бабушки 647 тысяч рублей

Двое жителей Новосибирска украли у престарелой жительницы села Целинное Алтайского края 647,5 тыс. рублей, попав в ее дом под видом сотрудников газовой службы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

25 и 22-летние молодые люди сказали старушке, что проверяют газовое оборудование и счетчики, а также продают разный товар. Пока один из злоумышленников показывал ассортимент, второй прошел в комнату и похитил из шкафа деньги. Кражу 85-летняя хозяйка обнаружила после ухода незнакомцев.

Предполагаемых преступников задержали на их родине в Новосибирске. Выяснилось, что ранее молодые люди уже приходили к потерпевшей и продали ей за 10 тыс. рублей набор ножей и массажер. В этот момент они и заметили, где хозяйка хранит свои сбережения.

На похищенные деньги мужчины купили автомобиль Mitsubishi Lancer 2000 года выпуска (за 400 тыс. рублей) и ювелирные украшения. Все это и 65 тыс. рублей у них изъяли.