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Происшествия

На Алтае малыш насмерть отравился спиртом из грудного молока матери

Выпившая 32-летняя жительница Горно-Алтайска накормила ребенка грудным молоком. Малыш умер от отравления.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Известно, что 11 января женщина отмечала свой день рождения и употребляла спиртное. После праздника она легла спать рядом со своим четырехмесячным сыном.

Ночью ребенок заплакал, и женщина решила покормить его. В связи с тем, что в грудном молоке содержался спирт, малыш получил отравление и скончался, рассказали в СУ СКР по Республике Алтай.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в Тальменском районе Алтайского края от ожогов скончалась двухлетняя девочка. Она опрокинула на себя таз с кипятком, а мать ребенка вызвала скорую лишь на следующий день.

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