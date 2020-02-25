На Алтае мать и дочь надолго сядут в тюрьму за наркотики

37-летняя жительница Республики Алтай и ее дочь, на момент преступления несовершеннолетняя, получили реальные сроки за сбыт наркотиков, сообщили в региональной прокуратуре.

С декабря 2018 года по январь 2019 года они связывались через Telegram с неустановленным следствием лицом и в Бийске получали оптовые партии фасованных наркотиков синтетического происхождения, чтобы потом распространять из через «закладки».

«Закладки» они прятали в Горно-Алтайске, а информацию передавали соучастнику, получая от него деньги через различные электронные системы платежей.

Затем криптовалюту с помощью мобильных приложений и сайтов-обменников переводили в рубли, обналичивали в итоге потратили на покупку автомобиля Toyota Caldina.

«Наркомания — горе миллионов родителей и детей, разрушенные семьи и исковерканные судьбы. В связи с этим законодатель предусмотрел жесткую систему ответственности: лишение свободы на срок до 20 лет, а несовершеннолетним может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Адвокаты подсудимых настаивали на назначении условного наказания.

Суд признал мать с дочерью виновными. Женщина проведет в тюрьме 10 лет общего режима и штраф в размере 20 тысяч рублей, а ее дочери — пять лет общего режима.

Осужденных взяли под стражу в зале суда.