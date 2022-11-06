На Алтае мать пятерых детей пытаются лишить родительских прав, потому что у нее на кухне нет мебели

Бывший муж женщины, отец троих детей от второго брака, задолжал по алиментам около 500 тыс. рублей. Однако вместо выплат постоянно обращается в полицию, прокуратуру и опеку.
По словам юриста, по судам мужчина ездит «на шикарном авто».
Органы власти реагируют на его заявления и приходят с проверкой в дом, в который женщина с детьми только переехала.
«После этого появляется акт о ненадлежащих условиях из-за отсутствия гарнитура и неуложенной плитки. А папа неистовствует, требуя ограничить бывшую супругу в родительских правах, заявляя, что детям будет лучше в детдоме», — рассказала правозащитница.
По словам Марии Доценко, органы опеки зачастую превращаются в надзорную структуру, где акты проверок «уложенных или не уложенных плиток» становятся важнее интересов детей.