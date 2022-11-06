6 ноября
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Происшествия

На Алтае мать пятерых детей пытаются лишить родительских прав, потому что у нее на кухне нет мебели

В Алтайском крае мать пятерых детей пытаются лишить родительских прав из-за того, что на полу в новом доме не уложена плитка и нет кухонной мебели, рассказали в «АиФ — Алтай».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Бывший муж женщины, отец троих детей от второго брака, задолжал по алиментам около 500 тыс. рублей. Однако вместо выплат постоянно обращается в полицию, прокуратуру и опеку.

По словам юриста, по судам мужчина ездит «на шикарном авто».

Органы власти реагируют на его заявления и приходят с проверкой в дом, в который женщина с детьми только переехала.

«После этого появляется акт о ненадлежащих условиях из-за отсутствия гарнитура и неуложенной плитки. А папа неистовствует, требуя ограничить бывшую супругу в родительских правах, заявляя, что детям будет лучше в детдоме», — рассказала правозащитница.

По словам Марии Доценко, органы опеки зачастую превращаются в надзорную структуру, где акты проверок «уложенных или не уложенных плиток» становятся важнее интересов детей.

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