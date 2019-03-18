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Происшествия

На Алтае матерая рецидивистка избила женщину-инвалида ради наживы

Ради шести тысяч рублей и четырех пачек сигарет 50-летняя жительница Кулунды избила женщину-инвалида, пишет пресс-служба краевого главка МВД.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

Накануне вечером злоумышленница пришла в квартиру к свей знакомой-инвалиду, чтобы отнять у той деньги. Гостья несколько раз ударила хозяйку по лицу, нашла кошелек, откуда открыто похитила деньги, а также захватила с собой сигареты.

Когда обидчица скрылась, потерпевшая позвонила в полицию. Подозреваемую нашли в тот же вечер и задержали. Из украденных денег четыре тысячи она успела спустить на выпивку.

Известно, что задержанная ранее неоднократно была судима. Сейчас по статье о грабеже ее могут посадить на срок до четырех лет.

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