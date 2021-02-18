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На Алтае мелькомбинат не платил зарплату почти 200 работникам, возбуждено уголовное дело

«Новосибирский мелькомбинат», работавший в Ключевском районе и Бийске, задолжал своим работникам зарплату на крупную сумму. Погасить долги удалось, но только после вмешательства прокуратуры. Однако по материалам проверки возбуждено уголовное дело, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

«Новосибирский мелькомбинат» работал в Бийске (на «Бийском элеваторе») и Ключах — на «Ключевском элеваторе», после того, как прежние владельцы этих зерноперерабатывающих комплексов обанкротились. Он взял имущество в аренду и нанял персонал.

И вот, как сообщили в прокуратуре, мелькомбинат накопил долг по зарплате перед 193 работниками за период с ноября по декабрь 2019 года и с января по февраль 2020 года. Общая сумма долга — более 5 млн руб.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя предприятия, потребовав устранить нарушения прав граждан. Требование удовлетворено. Задолженность полностью погашена.

Однако материалы проверки были направлены в следственные органы. И там возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Дело расследуется.

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