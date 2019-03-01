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1 марта
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Происшествия

На Алтае многодетный отец надругался над дочерью и пытался изнасиловать тещу

В Алтайском крае 36-летнего многодетного отца приговорили к длительному сроку лишения свободы за сексуальное насилие, сообщает СУ СКР по региону.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Следствие и суд установили, что в июне 2018 года в одном из сел края пьяный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери. Девочка через окно смогла убежать в дом бабушки, которая и позвонила в полицию.

Однако осужденный успел прийти в дом родственницы до приезда правоохранителей. Мужчина искал у женщины дочь и во время конфликта, угрожая ножом, попытался изнасиловать тещу. Сельчанин не успел довести задуманное до конца, его задержали полицейские

В ходе расследования уголовного дела установлен еще один факт сексуального насилия, которое совершил отец в отношении дочери, когда ей было 11 лет, — омтечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчина отрицал свою причастность к преступлениям, утверждая, что воспитывал четверых детей, а старшую дочь «держал в строгости». Ранее он уже отбывал срок за изнасилование.

Многодетного отца приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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