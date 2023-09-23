На Алтае молния убила стадо овец.

О происшествии рассказали сельчане В КУРСЕ 22.
Молния ударила по бедным животным и смогла сразу убить столько овец.
Отмечается, что это не первый случай.
Ранее в Усть-Таловка Курьинского района молния убила двух коров.
Накануне в Шебалинском районе началась сильная гроза и молния попало в стадо овец.
О происшествии рассказали сельчане В КУРСЕ 22.
Молния ударила по бедным животным и смогла сразу убить столько овец.
Отмечается, что это не первый случай.
Ранее в Усть-Таловка Курьинского района молния убила двух коров.
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