На Алтае молодые парни убили мужчину, а потом подожгли дом с трупом

В Алтайском крае осудили четверых молодых людей по статьям о краже, разбое и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

К делу об избиении 44-летнего жителя Алейска, случившемуся 1 июня 2017 года, были причастны трое из осужденных. На тот момент одному из них было 16 лет, другому — 17, а третьему — 22. Парни выпивали в квартире своей будущей жертвы.

Между молодыми людьми и хозяином квартиры возникла ссора, в результате которой молодые люди жестоко избили мужчину. От побоев тот скончался на месте, а его обидчики продолжили пить алкогольные напитки в квартире покойного.

Проснувшись утром и обнаружив, что хозяин дома не подает признаков жизни, они решили сбежать. Один из подростков бросил на валявшиеся в квартире вещи непотушенный окурок, отчего в квартире произошел пожар.

Когда их задержали, следствию удалось доказать причастность одного из обвиняемых к другим преступлениям. Как оказалось, он три месяца до этого совершал кражи: похитил телефон у жительницы Барнаула, а также вынес из квартиры жителя краевого центра телефон и ценности. Также было доказано, что молодой человек похитил ноутбук и телефон из такси. А кроме того, как оказалось, этот фигурант вместе с другим 17-летним знакомым украли из гаража два велосипедов и угнали автомобиль, который они разобрали и сдали на металлолом.

Во время следствия парни перекладывали друг на друга вину в нанесении смертельных телесных повреждений погибшему жителю Алейска. Но суд, оценив доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и в зависимости от участия в совершении преступлений назначил наказание: несовершеннолетнему в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, 18-ти и 22-летним подсудимым — 8 и 7 лет лишения свободы соответственно. 19-летнему подсудимому, признанному виновным в совершении преступлений имущественного характера, назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.