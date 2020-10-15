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Происшествия

На Алтае мост проломился под грузовиком

В Республике Алтай на мосту через реку Чуйка (дорога Тулой — Бийка в Турочакском районе) провалился грузовой автомобиль. Машина была весом больше допустимых 8 тонн, которые могло выдержать сооружения, сообщили дорожники.

На Алтае провалился мост.
На Алтае провалился мост.
https://www.instagram.com/ruad04/

Водитель грузовика грубо нарушил правило дорожного движения, проигнорировал знак «Ограничение массы». В итоге деревянные настилы моста проломились. Никто не пострадал.

«Масса грузовика, двигавшегося в направлении села Бийка, была явно больше допустимых 8 тонн. Сам автомобиль весит более 12 тонн, к тому же он двигался по мосту с грузом», — рассказали в Горно-Алтайавтодоре.

Дорожники сделают временную переправу.

Ранее в Барнауле неизвестные хулиганы оторвали от перил моста 300-килограммовый гранитный шар.

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