На Алтае мотоциклист сбил двух маленьких сестер

13 июня в селе Жана-Аул Кош-Агачского района Республике Алтай юный мотоциклист сбил двух девочек, которые ехали на велосипеде. Прав у молодого человека не было, рассказывают в местном ГУ МВД.

17-летний житель села Тобелер, не имеющий права управления, сел за руль мотоцикла Motoland-Forester-KT-200.

Двигаясь по сельской улице, он попытался избежать столкновения перед внезапно появившемся на дороге велосипедистом. В результате подросток выехал на обочину и сбил велосипед. Им управляла 10-летняя жительница села Кош-Агач со своей пятилетней сестрой.

Обе девочки с травмами различной степени тяжести попали в районную больницу.

Водитель мотоцикла не пострадал. В полиции подчеркивают, что он был трезвый.

По данному факту проводится проверка.