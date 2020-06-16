На Алтае мотоциклист сбил двух маленьких сестер

17-летний житель села Тобелер, не имеющий права управления, сел за руль мотоцикла Motoland-Forester-KT-200.
Двигаясь по сельской улице, он попытался избежать столкновения перед внезапно появившемся на дороге велосипедистом. В результате подросток выехал на обочину и сбил велосипед. Им управляла 10-летняя жительница села Кош-Агач со своей пятилетней сестрой.
Обе девочки с травмами различной степени тяжести попали в районную больницу.
Водитель мотоцикла не пострадал. В полиции подчеркивают, что он был трезвый.
По данному факту проводится проверка.