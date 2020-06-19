На Алтае мстительный тракторист столкнул в кювет машину с пятью его родственниками

Пьяная сора родственников в Республике Алтай едва не закончилась трагедией. Один из участников конфликта разозлился настолько, что чуть не погубил пять человек.

В Республике Алтай мстительный тракторист чуть не убил пять человек.

Житель села Бирюля, ранее уже имевший проблемы с законом, вместе с семьей пришел в гости к племяннику. В разгар застолья между мужчинами произошла ссора, после которой нетрезвый гость ушел домой с мыслью отмстить обидчику, рассказывают в местном главке МВД.

«С этой целью он завел трактор МТЗ-82 и поехал обратно. Подъезжая к дому родственников он увидел как мужчина вместе с женой и тремя малолетними детьми отъезжает на автомобиле ГАЗ-3110», — говорится в сообщении.

Он догнал «Волгу», зацепил ее вилами за бампер и стал толкать вперед. В какой-то момент сельчанину удалось съехать с куна и он попытался скрыться от преследователя, однако в самый неподходящий момент в автомобиле закончился бензин.

В Республике Алтай мстительный тракторист чуть не убил пять человек. 04.мвд.рф

Потом нетрезвый тракторист подъехал к автомобилю сбоку и столкнул его в кювет. Свои действия он сопровождал угрозой убийством, добавляют в полиции.

Водитель и пассажиры выбрались из авто и позвонили в 112. Когда на место приехали полицейские, тракторист уехал домой.

Потом он пояснил, что был сильно пьян и не понимал происходящего. По данному факту возбудили уголовное дело.