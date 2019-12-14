На Алтае муж пытался убить жену кочергой, но успокоился и обработал рану

40-летняя жительница села Шебалино обратилась в полицию потому, что ее 57-летний ранее судимый супруг угрожал ей убийством.
Чета распивала спиртные напитки. Одурманенные алкоголем сельчане стали вспоминать былые обиды и высказывать взаимные упреки. Вспылив, мужчина схватил кочергу и ударил женщину по голове. Немного успокоившись, он обработал супруге рану на голове и уложил ее на кровать.
Женщина не стала обращаться в полицию, но затаила обиду. Когда к ним в дом пришли сотрудники ОФСИН, она сразу сообщила о случившемся.
Сельчанин не стал отпираться и признался в содеянном. Свой поступок он попытался объяснить состоянием алкогольного опьянения.