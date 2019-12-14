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Происшествия

На Алтае муж пытался убить жену кочергой, но успокоился и обработал рану

В алтайском селе супружеская ссора закончилась уголовным делом. Мужчине грозит срок до трех лет за травму, которую он в порыве ярости нанес своей жене, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

40-летняя жительница села Шебалино обратилась в полицию потому, что ее 57-летний ранее судимый супруг угрожал ей убийством.

Чета распивала спиртные напитки. Одурманенные алкоголем сельчане стали вспоминать былые обиды и высказывать взаимные упреки. Вспылив, мужчина схватил кочергу и ударил женщину по голове. Немного успокоившись, он обработал супруге рану на голове и уложил ее на кровать.

Женщина не стала обращаться в полицию, но затаила обиду. Когда к ним в дом пришли сотрудники ОФСИН, она сразу сообщила о случившемся.

Сельчанин не стал отпираться и признался в содеянном. Свой поступок он попытался объяснить состоянием алкогольного опьянения.

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