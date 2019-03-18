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Происшествия

На Алтае мужчина хотел получить кредит и потерял деньги

Жителя Горно-Алтайска обманули при оформлении кредита. Мужчина потерял 6 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Кредит.
Кредит.
СС0

Предварительно установлено, что ранее мужчина обращался в региональные отделения банков за получением кредита, но ему отказали из-за небольшого дохода. После этого горожанин подал электронные заявки на сайтах различных банковских учреждений.

Вскоре потерпевшему позвонил неизвестный, который представился менеджером одного из крупных банков Москвы. Мужчина рассказал о возможности получения займа до 300 тысяч рублей на выгодных условиях.

Звонивший отметил, что для получения кредита клиенту откроют счет, куда и перечислят деньги. Однако сначала нужно было оплатить страховку и проценты с первоначального платежа. Деньги предложили перевести на банковскую карту.

Мужчина поверил и отправил более 6 тысяч рублей. После поступления платежа горожанина заверили, что он получит кредит в течение нескольких дней. Спустя день представитель банка вновь позвонил клиенту и сообщил о необходимости еще одного платежа, на этот раз в сумме 18 тысяч рублей. Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили, что номер мошенника зарегистрирован в Московской области. Возбудили уголовное дело.

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