На Алтае мужчина хотел получить кредит и потерял деньги

Предварительно установлено, что ранее мужчина обращался в региональные отделения банков за получением кредита, но ему отказали из-за небольшого дохода. После этого горожанин подал электронные заявки на сайтах различных банковских учреждений.

Вскоре потерпевшему позвонил неизвестный, который представился менеджером одного из крупных банков Москвы. Мужчина рассказал о возможности получения займа до 300 тысяч рублей на выгодных условиях.

Звонивший отметил, что для получения кредита клиенту откроют счет, куда и перечислят деньги. Однако сначала нужно было оплатить страховку и проценты с первоначального платежа. Деньги предложили перевести на банковскую карту.

Мужчина поверил и отправил более 6 тысяч рублей. После поступления платежа горожанина заверили, что он получит кредит в течение нескольких дней. Спустя день представитель банка вновь позвонил клиенту и сообщил о необходимости еще одного платежа, на этот раз в сумме 18 тысяч рублей. Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили, что номер мошенника зарегистрирован в Московской области. Возбудили уголовное дело.