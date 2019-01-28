На Алтае мужчина из туалета тайно фотографировал женщину в соседней кабинке

Событие это произошло 25 июля 2018 года. Мужчина зашел в общественный туалет одного из торговых центров Бийска. При этом он заинтересовался незнакомой ему женщиной, тоже посетившей это же заведение.
Интерес к ней был, видимо, настолько велик, что мужчина при помощи камеры своего мобильника стал фотографировать в проем, чем она там, в соседней кабинке, занимается. В общем, все интимные подробности.
Женщина услышала звуки камеры, увидела телефон и закричала. Мужчина выбежал вон. Благодаря свидетелям, которые его видели, а также камере видеонаблюдения, впоследствии удалось установить личность этого злоумышленника-вуайериста.
В следственном комитете пояснили, что своими противоправными действиями мужчина совершил незаконный сбор сведений о частной жизни потерпевшей, составляющих её личную тайну, причинив ей моральный вред. И ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказала Ольга Чеснокова, помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.
Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.