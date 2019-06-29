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Происшествия

На Алтае мужчина избил бывшую супругу в порыве ярости

37-летний житель Горно-Алтайска после ссоры жестоко избил бывшую супругу, которой ранее угрожал убийством. На мужчину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Женщина, травмы, насилие.
Женщина, травмы, насилие.
СС0

В феврале 2019 года в одном из жилых домов между обвиняемым и его бывшей супругой произошла ссора. Ранее супруги развелись из-за пристрастия мужчины к алкоголю, но он периодически приходил навестить детей.

Во время одного такого визита бывшие супруги поругались, потому что женщина была недовольна тем, что он не помогает в воспитании детей и продолжает выпивать. Мужчина разозлился и решил проучить горожанку. Он схватил нож, которым строгал щепки для розжига печи и направил его в сторону женщины, высказав при этом угрозу убийством. Женщина испугалась и опасалась, что бывший осуществит задуманное.

После ссоры они помирились и снова стали жить вместе. Но спустя два месяца мужчина вернулся домой пьяным, поругался с бывшей женой, которая пыталась выгнать его из дома. В порыве ярости горожанин несколько раз ударил кулаком потерпевшую. Чтобы защититься, она схватила лежащее у печи полено и замахнулась на бывшего супруга. Но мужчина перехватил полено и ударил им женщину по голове, после чего она выбежала из дома и от соседей позвонила в скорую помощь и полицию.

Материалы дела с обвинительным актом, утвержденным прокурором, направили в суд.

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