На Алтае мужчина избил жену поленом

В полицию обратилась мать пострадавшей. Она сообщила, что ее 28-летнюю дочь избил и угрожал убить муж. Полицейские привезли мужчину в участок, и тот сознался.
По предварительным данным, агрессор вернулся от родственников и застал дома подругу жены. Ему это не понравилось, и мужчина ясно это показал. Супруга заступилась за подругу, пара поссорилась.
Мужчина схватил лежащее на полу полено и ударил свою жену по лицу. Женщина упала на колени, и тогда ее ударили по голове. При этом мужчина угрожал убить свою супругу.
Подруга прибежала на крики и увела пострадавшую к матери. Возбуждено уголовное дело.