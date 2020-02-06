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Происшествия

На Алтае мужчина избил жену поленом

Житель одного из сел Усть-Канского района избил жену поленом из-за неприязни к ее подруге. Об этом сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Насилие.
Насилие.
CCO

В полицию обратилась мать пострадавшей. Она сообщила, что ее 28-летнюю дочь избил и угрожал убить муж. Полицейские привезли мужчину в участок, и тот сознался.

По предварительным данным, агрессор вернулся от родственников и застал дома подругу жены. Ему это не понравилось, и мужчина ясно это показал. Супруга заступилась за подругу, пара поссорилась.

Мужчина схватил лежащее на полу полено и ударил свою жену по лицу. Женщина упала на колени, и тогда ее ударили по голове. При этом мужчина угрожал убить свою супругу.

Подруга прибежала на крики и увела пострадавшую к матери. Возбуждено уголовное дело.

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