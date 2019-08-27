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Происшествия

На Алтае мужчина ломился в чужой дом и угрожал убить детей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Майминского района. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Задержание. Наручники.
Задержание. Наручники.
СС0

Следствие установило, что ночью 25 сентября 2018 года пьяный обвиняемый пришел к чужому дому. Он хотел поговорить с женщиной и выяснить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за кражу велосипеда, которая произошла ранее.

Вскоре мужчина незаконно проник в веранду и для выяснения отношений пытался взломать входную дверь дома. Обвиняемый требовал впустить его, а получив отказ, высказал угрозы убийством, заявив, что подожжет дом, убьет потерпевшую и детей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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