На Алтае мужчина ломился в чужой дом и угрожал убить детей

Следствие установило, что ночью 25 сентября 2018 года пьяный обвиняемый пришел к чужому дому. Он хотел поговорить с женщиной и выяснить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за кражу велосипеда, которая произошла ранее.
Вскоре мужчина незаконно проник в веранду и для выяснения отношений пытался взломать входную дверь дома. Обвиняемый требовал впустить его, а получив отказ, высказал угрозы убийством, заявив, что подожжет дом, убьет потерпевшую и детей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.