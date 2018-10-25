Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
325

На Алтае мужчина надругался над 4-летней девочкой и напал с бензопилой на полицейских

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя села Черга Шебалинского района. Мужчину обвиняют в надругательстве над девочкой и угрозах полицейским, пишет СУ СКР по региону.

Бензопила.
Бензопила.
открытые источники (CC0)

По данным следствия, днем 9 февраля 2018 года в селе Черга пьяный 63-летний местный житель, страдающий хроническим психическим расстройством, надругался над 4-летней девочкой.

Когда мать ребенка узнала, почему дочь боится соседа, то обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Вечером 11 февраля в дом мужчины пришли полицейские. Злоумышленник держал в правой руке молоток и замахнулся им, угрожая ударить. После этого сельчанин зашел домой вернулся с заведенной бензопилой. Мужчина снова угрожал сотрудникам.

По заключению комплексной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, злоумышленник страдает хроническим психическим расстройством. Оно лишало возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка