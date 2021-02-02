На Алтае мужчина, не удаливший скандальное видео из «Одноклассников», получил уголовную судимость

Бийчанин разместил в «Одноклассниках» видеоролик, в котором обвинил гражданина (должностное лицо муниципального предприятия) в сбросе канализационных сточных вод в Бию, следует из решения суда по делу.
В 2019 году Бийский горсуд признал информацию, изложенную в ролике, не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию, честь и достоинство «героя» съемки.
Судья обязал автора удалить видео, а также опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство гражданина.
Однако, как сообщили в управлении ФССП по Алтайскому краю, мужчина не подчинился решению суда, за что его неоднократно привлекали к административной ответственности. В общей сложности ему «выписали» штрафы на 15 тыс. рублей.
Но решение суда он так и не исполнил, хотя его не раз предупреждали об уголовной ответственности.
Взыскатель обратился в службу судебных приставов за восстановлением нарушенных прав. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
На суде бийчанин признал свою вину и согласился с обвинением — дело рассматривали в особом порядке (то есть без проведения судебного следствия).
Суд признал его виновным в преступлении по ч.1 ст.315 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей. Штраф ему разрешили выплачивать в рассрочку — в течение четырех месяцев.