На Алтае мужчина, не удаливший скандальное видео из «Одноклассников», получил уголовную судимость

Житель Бийска признан судом виновным в том, что не исполнил решение суда об удалении из «Одноклассников» видеоролика, порочащего деловую репутацию, честь и достоинство гражданина. Преступление квалифицировали по статье 315 УК РФ, часть 1, сообщает управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

Бийчанин разместил в «Одноклассниках» видеоролик, в котором обвинил гражданина (должностное лицо муниципального предприятия) в сбросе канализационных сточных вод в Бию, следует из решения суда по делу.

В 2019 году Бийский горсуд признал информацию, изложенную в ролике, не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию, честь и достоинство «героя» съемки.

Судья обязал автора удалить видео, а также опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство гражданина.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Однако, как сообщили в управлении ФССП по Алтайскому краю, мужчина не подчинился решению суда, за что его неоднократно привлекали к административной ответственности. В общей сложности ему «выписали» штрафы на 15 тыс. рублей.

Но решение суда он так и не исполнил, хотя его не раз предупреждали об уголовной ответственности.

Взыскатель обратился в службу судебных приставов за восстановлением нарушенных прав. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

На суде бийчанин признал свою вину и согласился с обвинением — дело рассматривали в особом порядке (то есть без проведения судебного следствия).

Суд признал его виновным в преступлении по ч.1 ст.315 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей. Штраф ему разрешили выплачивать в рассрочку — в течение четырех месяцев.