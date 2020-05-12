Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 мая 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае мужчина обнажился перед детьми в торговом центре

56-летний житель Горно-Алтайска пойдет под суд за то, что умышленно обнажился в торговом центре перед двумя маленькими девочками. Он уже раскаялся и дал признательные показания, сообщили в республиканском управлении СК,

Мужчина в футболке.
Мужчина в футболке.
pixabay.com

Это произошло 15 февраля в помещении торгового центра «Ткацкий-2». Испуганные дети сразу же обратились к продавцу торгового отдела.

Бдительная работница магазина сообщила о происшествии в правоохранительные органы, после чего злоумышленника задержали.

Обвиняемый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость