На Алтае мужчина обнажился перед детьми в торговом центре

Это произошло 15 февраля в помещении торгового центра «Ткацкий-2». Испуганные дети сразу же обратились к продавцу торгового отдела.
Бдительная работница магазина сообщила о происшествии в правоохранительные органы, после чего злоумышленника задержали.
Обвиняемый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).