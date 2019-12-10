Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -3°C

На Алтае мужчина переоделся в платье и стал жечь машины

61-летний житель Горно-Алтайска заревновал возлюбленную, стал ей угрожать, а потом месть заставила его пойти на преступление. Мужчина решил сжечь автомобиль соперника. Перед этим он тщательно подготовился.

Машина горит.
Машина горит.
CC0

В один из дней пьяный мужчина заявился в дом к своей возлюбленной, с которой уже давно не жил, пишут «Новости Горного Алтая». Там ревнивец бутылкой водки ударил женщину по голове и начал угрожать ей убийством. Хозяйка дома с трудом заставила его уйти.

Чувство ревности не отпускало мужчину и он захотел отомстить якобы имеющимся поклонникам своей дамы.

Горожанин пришел на парковку у места работы своей возлюбленной и поджег там Toyota Camry. Оказалось, автомобиль принадлежал девушке, которая к семейным разборкам не имела никакого отношения.

Через месяц мужчина вновь предпринял попытку сжечь автомобиль соперника. Он переоделся в платье, взял бутыль бензина и снова пришел на парковку. Прохожие увидели «женщину», которая разбила арматурой боковое стекло автомобиля, после чего закинула в салон бутылку.

Очевидцы поймали «поджигательницу» и не отпускали до приезда полиции.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0.

В ходе разбирательства мужчина неоднократно пытался запутать сторону государственного обвинения и суд, заявлял о наличии алиби. Но ни одно из предложенных обвиняемым алиби не нашло своего подтверждения.

В итоге поджигателю дали 3,5 года колонии общего режима.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость