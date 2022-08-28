28 августа
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Происшествия

На Алтае мужчина пытался угнать машину вместе со спящим внутри хозяином и его семьей

Против 28-летнего жителя Горно-Алтайска возбудили уголовное дело за попытку угнать автомобиль вместе со спящим хозяином и его семьей внутри. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

Как выяснили правоохранительные органы, пьяный мужчина возвращался домой из кафе. По дороге мужчина увидел припаркованный автомобиль, в котором на заднем сиденье спал владелец машины вместе со своей семьей.

Дверь автомобиля была не заперта, а в замке были ключи зажигания. Поэтому мужчина легко проник внутрь и решил украсть авто.

Злоумышленник запустил двигатель и начал движение, однако не справился с управлением и врезался в дерево. От удара, спящий на заднем сиденье хозяин автомобиля с семьей проснулся и задержал злоумышленника, после чего сообщил о случившимся в полицию. На допросе он сказал, что сделал необдуманный поступок, так как был сильно пьян.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее барнаульский мошенник обещал водителям помочь с правами и заработал почти 300 тыс. рублей.

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