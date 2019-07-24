Житель Алтая пытался выгородить женщину, которая вонзила ему нож в спину

26-летний парень из одного из сел Алтайского края пострадал от рук женщины, которая на него обиделась. В комнате одного из общежитий Горно-Алтайска они поругались и мужчина получил нож в спину, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

После удара мужчину забрала скорая. В больнице он сказал, что сам получил травму, когда упал. Полицейские ему не поверили и решили наведаться в общежитие, где им сразу во всем призналась 34-летняя женщина, как оказалось, ранее судимая.

Там же нашли нож со следами крови.

Она рассказала, что в тот день вечером потерпевший со своей сожительницей пришли в гости к ее подруге. В ходе застолья между изрядно захмелевшим мужчиной и хозяйкой комнаты произошел конфликт. Сельчанин оскорбил женщину, а после словесной перепалки гости покинули её комнату, и ушли к друзьям.

Обиженная горожанка решила проучить неблагодарного гостя и направилась на его поиски. Она застала своего обидчика сидящего за столом у очередных компаньонов и ударила его в спину, принесенным с собой кухонным ножом.

Потом она вызвала скорую медицинскую помощь.

Ей грозит срок до 10 лет.