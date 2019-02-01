На Алтае мужчина по ошибке выбил чужую дверь, вместо теёщиной

Приехавшие на вызов соседей полицейские обнаружили незваного гостя на диване. Стражам порядка нарушитель сообщил, что зашел в гости к тёще, но ошибся дверью. Как оказалось, этот человек был пьян.
В Следкоме утверждают, что подобных дел по статье о нарушении неприкосновенности жилища в крае в суды отправляют почти по 30 в месяц. По ним практически всегда выносят обвинительные приговоры.
Людмила Рязанцева,
старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ:
Социальная опасность данного преступления заключается в том, что происходит нарушение права гражданина на неприкосновенность жилища, когда посторонний человек без согласия хозяина проникает в дом. И даже если лицо, совершившее данное преступление, не причинило имущественного или физического вреда, его действия квалифицируются как уголовное деяние, которое предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста.