На Алтае мужчина по ошибке выбил чужую дверь, вместо теёщиной

В Новоалтайске в суд передали уголовное дело местного жителя, которого обвиняют по статье о нарушении неприкосновенности жилища. Мужчина выломал дверь в квартире незнакомого ему горожанина и устроился в комнате по-свойски.

Приехавшие на вызов соседей полицейские обнаружили незваного гостя на диване. Стражам порядка нарушитель сообщил, что зашел в гости к тёще, но ошибся дверью. Как оказалось, этот человек был пьян.

В Следкоме утверждают, что подобных дел по статье о нарушении неприкосновенности жилища в крае в суды отправляют почти по 30 в месяц. По ним практически всегда выносят обвинительные приговоры.

Людмила Рязанцева,

старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ: