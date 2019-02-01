Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 февраля -33°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае мужчина по ошибке выбил чужую дверь, вместо теёщиной

В Новоалтайске в суд передали уголовное дело местного жителя, которого обвиняют по статье о нарушении неприкосновенности жилища. Мужчина выломал дверь в квартире незнакомого ему горожанина и устроился в комнате по-свойски.

Мужчина и алкоголь.
Мужчина и алкоголь.
открытые источники (CC0)

Приехавшие на вызов соседей полицейские обнаружили незваного гостя на диване. Стражам порядка нарушитель сообщил, что зашел в гости к тёще, но ошибся дверью. Как оказалось, этот человек был пьян.

В Следкоме утверждают, что подобных дел по статье о нарушении неприкосновенности жилища в крае в суды отправляют почти по 30 в месяц. По ним практически всегда выносят обвинительные приговоры.

Людмила Рязанцева,
старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ:

Социальная опасность данного преступления заключается в том, что происходит нарушение права гражданина на неприкосновенность жилища, когда посторонний человек без согласия хозяина проникает в дом. И даже если лицо, совершившее данное преступление, не причинило имущественного или физического вреда, его действия квалифицируются как уголовное деяние, которое предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость