На Алтае мужчина подкинул коллеге наркотики, чтобы отомстить

У потерпевшего украли деньги, и подозрения пали на мужчину, с которым у них были неприязненные отношения.
Подозреваемый отрицал вину, а после обратился в полицию с заявлением, что его коллега выдумал историю с кражей, и хранит у себя наркотические вещества.
Полицейские нашли под кроватью потерпевшего пакет с наркотиками, но быстро установили, что его владельцем является отрицающий свою кражу мужчина.
Позже он признал вину и в краже, и в хранении наркотических веществ.
Ранее сибирячка украла сыр с трюфелем и кокосовое молоко - ей пришлось заплатить 30 тыс. рублей.