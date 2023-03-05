На Алтае мужчина поджог собутыльника, чтобы помочь согреться

Мужчины 34-х и 36-ти лет выпивали вместе дома у первого.
В какой-то момент гость пожаловался, что замерз, и попросил подкинуть дров в печку.
Заботливый хозяин придумал план получше. Он сходил ацетоном, облил им собеседника и поджог.
Испугавшись криков гостя, 34-летний мужчина побежал к соседу за помощью, откуда вызвали МЧС и скорую.
Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. У него шоковый ожог 1 степени и термические ожоги 2−3 степени более 90% тела.
На 34-летнего жителя Тальменского района возбудили уголовное дело за покушение на убийство.
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