5 марта
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Происшествия

На Алтае мужчина поджог собутыльника, чтобы помочь согреться

Житель Тальменского района вечером 25 февраля поджог своего товарища во время пьянки, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Пожар, пожарная тревога, огонь.
Пожар, пожарная тревога, огонь.
unsplash.com.

Мужчины 34-х и 36-ти лет выпивали вместе дома у первого.

В какой-то момент гость пожаловался, что замерз, и попросил подкинуть дров в печку.

Заботливый хозяин придумал план получше. Он сходил ацетоном, облил им собеседника и поджог.

Испугавшись криков гостя, 34-летний мужчина побежал к соседу за помощью, откуда вызвали МЧС и скорую.

Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. У него шоковый ожог 1 степени и термические ожоги 2−3 степени более 90% тела.

На 34-летнего жителя Тальменского района возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Ранее пьяная беременная россиянка насмерть сбила мужчину.

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