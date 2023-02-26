Пьяный водитель попал в аварию и оставил семь микрорайонов без газа на Алтае

Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП и оставил семь микрорайонов без газа в Республике Алтай. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

ДТП произошло 26 февраля в 3:30. Пьяный водитель наехал на газовый узел на пересечении улиц Чорос-Гуркина и Ленина в Горно-Алтайске. Затем он скрылся с места происшествия.

В результате газопровод сильно пострадал. Чтобы предотвратить риск выхода газа наружу, сотрудники ремонтной бригады отключили газ низкого и высокого давления. Под отключение попало семь микрорайонов города.

Газовый узел восстановили в течение двух часов. В настоящее время все котельные запущены.

Администрация Горно-Алтайска предупреждает, что потребуется время, чтобы газ дошел до домовладений. Ожидаются, что в 18:00 тепло вернется в дома всех горожан.

Виновник ДТП будет привлечен к ответственности.

Ранее пьяный барнаулец хотел угнать два автомобиля за ночь.