На Алтае мужчина потерял деньги при получении кредита

Предварительно установлено, что мужчина решил взять кредит в сумме 660 тысяч рублей. Для этого горожанин подал заявки в несколько интернет-банков.

После этому ему позвонил неизвестный, который представился менеджером банка, и сообщил, что заявка на кредит одобрена. Мужчина озвучил условия для получения денег. В качестве страховки от невыплаты кредита, для открытия специального счета и других расходов при оформлении договора он попросил горожанина перевести на разные счета деньги.

Мужчина перевел на указанные банковские счета более 12 тысяч рублей. Когда понял, что имеет дело с мошенниками, заявитель потребовал вернуть ему деньги. Лже-сотрудник банка отказался выполнить требование клиента и прервал разговор.

Через день горожанину позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что финансовая организация готова вернуть деньги. Для этого он попросил мужчину пройти к банкомату и выполнить несколько операций. После этого мужчина подключил к неизвестному номеру телефона услугу «мобильный банк». Получив доступ к банковскому счету потерпевшего, злоумышленник похитил у него еще 38 тысяч рублей.

Спустя несколько часов горожанин, проверив баланс своего счета, обнаружил, что он практически равен нулю. Поняв, что его обманули дважды, мужчина обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.