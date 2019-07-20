На Алтае мужчина пригласил женщину жить вместе и жестоко убил

В Усть-Канском районе суд вынес приговор 64-летнему Борису Куртову. Его признали виновным в убийстве 70-летней жительницы Кемеровской области, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

Ранее мужчину неоднократно судили за совершение преступлений против личности.

По данным следствия, Борис Куртов в сентябре 2018 года по телефону познакомился с женщиной из Кемеровской области. Завязалось общение, и в итоге мужчина пригласил ее жить к себе.

В октябре женщина приехала в дом подсудимого в селе Усть-Кан. Сутки они вместе пили. На следующий день во время застолья женщина оскорбила хозяина дома. Тот несколько раз ударил ее руками и ногами, и женщина потеряла сознание. Спустя некоторое время подсудимый взял топор и забил свою знакомую. Потом он лег спать, а утром перетащил тело женщины в сарай, где его обнаружили пришедшие в гости друзья Куртова.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.