На Алтае мужчина убил человека и отвез тело на тележке к магазину

В Республике Алтай раскрыли жестокое убийство. Мужчина до смерти избил гвоздодером односельчанина и оставил тело около магазина.

Пьяный 38-летний житель села Чоя Чойского района 23 мая вооружился металлическим гвоздодером, пришел к своей бывшей сожительнице, чтобы выяснить отношения с ее новым возлюбленным. Он попросил позвать соперника на улицу.

Нетрезвый гость спрятался на веранде и, увидев в дверном проеме вышедшего к нему мужчину, напал на него. Не менее 33 ударов он нанес мужчине в область головы и по различным частям тела, пока тот не упал на землю, потеряв сознание.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Рано утром 25 мая злоумышленник на садовой тележке отвез тело на расстояние около 100 метров от дома, где оставил его возле здания продуктового магазина.

После чего вернулся в дом, убрал помещение, помыл пол и гвоздодер.

Следователи смогли отыскать и доказать причастность сельчанина к убийству. Уголовное дело уже передали на рассмотрение суду.