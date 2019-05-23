На Алтае мужчина убил отчима во время беседы о вреде алкоголя

В мае 2019 года в Поспелихе 37-летний мужчина уговаривал отчима бросить пить, а после ударил по голосе. Через неделю приемный отец погиб, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в доме отчима. Пасынок приехал специально чтобы убедить 57-летнего родителя бросить пить и закодироваться — тот уже давно злоупотреблял алкоголем.

Разговора перерос в ссору, и пасынок несколько раз ударил отчима по голове. Через неделю старший мужчина скончался от полученных травм, уверены следователи.

Так как работодатель положительно отзывается об оказавшемся в роли убийцы мужчине, его не стали отправлять в СИЗО, а оставили под домашним арестом. Пока он находится с статусе обвиняемого. Расследование дела продолжается.