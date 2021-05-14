На Алтае мужчина убил пенсионерку и поджег дом вместе с ней

При осмотре следователями обнаружены следы насильственной смерти на теле потерпевшей.
По подозрению в убийстве задержан 35-летний местный житель.
Предварительно, пьяный мужчина проник в дом пожилой женщины, чтобы завладеть деньгами. Он нанес пожилой женщине несколько ранений в шею, после чего забрал ценности.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом и скрылся.
Сейчас задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).