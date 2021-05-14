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Происшествия

На Алтае мужчина убил пенсионерку и поджег дом вместе с ней

Вечером 12 мая в одном из сел Мамонтовского района (Алтайский край) произошел пожар в частном доме. После тушения было обнаружено тело 84-летней хозяйки, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

При осмотре следователями обнаружены следы насильственной смерти на теле потерпевшей.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний местный житель.

Предварительно, пьяный мужчина проник в дом пожилой женщины, чтобы завладеть деньгами. Он нанес пожилой женщине несколько ранений в шею, после чего забрал ценности.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом и скрылся.

Сейчас задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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