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Происшествия

На Алтае мужчина убил своего отца-инвалида из-за замечания

40-летний житель села Сугаш в Усть-Канском районе Республики Алтай до смерти избил своего 64-летнего отца-инвалида за то, что тот предъявил сыну претензии. Об этом сообщили в республиканском СУ СК.

Забавные снимки туристов про Горный Алтай.
Забавные снимки туристов про Горный Алтай.
vk.com.com

Как следует из сообщения ведомства, конфликт произошел в новогоднюю ночь. Отец, два его сына и несколько гостей встречали праздник вместе. Гости разошлись, и один из братьев пошел в сельский клуб посмотреть праздничное представление. Когда мужчина вернулся домой, в усадьбе его встретил отец и высказывал сыну недовольство тем, что тот не взял его с собой в клуб.

Разозлившись на родителя, сын ударил его кулаком по лицу. Когда отец упал на крыльцо, дважды пнул его в грудь.

После этого отец с сыном примирились и продолжили выпивать. Но утром отец скончался. Смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер.

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