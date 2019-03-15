На Алтае мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом, людей эвакуировали.

Соседи рассказали, что внук устроил дебош в квартире 87-летней бабушки. Полицейские прибыли на место, в ответ на требование открыть дверь правонарушитель ответил отказом. В подъезде был слышен плач пожилой женщины и просьбы убрать нож.
Полицейские вновь попытались убедить дебошира открыть дверь. Он же начал угрожать, что взорвет многоквартирный дом и перерезал шланг газовой плиты. Правоохранители эвакуировали жителей 24-квартирного дома. Вскоре пенсионерка воспользовалась моментом, когда ее внук отвлекся, смогла открыть дверь и выбежала в подъезд.
Войдя в квартиру, сотрудники полиции увидели мужчину, державшего в руке зажигалку. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, — отмечают в ведомстве.
Правонарушитель попытался оправдать свои действия тем, что был пьян. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.