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15 марта
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Происшествия

На Алтае мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом, людей эвакуировали

В селе Онгудай мужчина перерезал шланг газовой плиты и угрожал взорвать дом, полицейские остановили дебошира, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

На Алтае мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом, людей эвакуировали.
На Алтае мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом, людей эвакуировали.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Соседи рассказали, что внук устроил дебош в квартире 87-летней бабушки. Полицейские прибыли на место, в ответ на требование открыть дверь правонарушитель ответил отказом. В подъезде был слышен плач пожилой женщины и просьбы убрать нож.

Полицейские вновь попытались убедить дебошира открыть дверь. Он же начал угрожать, что взорвет многоквартирный дом и перерезал шланг газовой плиты. Правоохранители эвакуировали жителей 24-квартирного дома. Вскоре пенсионерка воспользовалась моментом, когда ее внук отвлекся, смогла открыть дверь и выбежала в подъезд.

Войдя в квартиру, сотрудники полиции увидели мужчину, державшего в руке зажигалку. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, — отмечают в ведомстве.

Правонарушитель попытался оправдать свои действия тем, что был пьян. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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