На Алтае мужчина украл у предпринимателя елки и спрятал их в подвале

Потерпевший рассказал, что продавал новогодние деревья в одном из микрорайонов села Майма. Часть елей лежали на улице на территории строящегося дома. Утром, приехав за товаром, сельчанин обнаружил пропажу елей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, который признал свою вину. Он рассказал, что живет неподалеку. Одну елку он установил дома, а оставшиеся хранил в подвале. Деревья изъяли и вернули собственнику.
Возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.