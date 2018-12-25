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Происшествия
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На Алтае мужчина украл у предпринимателя елки и спрятал их в подвале

В Республике Алтай мужчина украл несколько новогодних елей. Сумма ущерба превысила три тысячи рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

Ели.
Ели.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Потерпевший рассказал, что продавал новогодние деревья в одном из микрорайонов села Майма. Часть елей лежали на улице на территории строящегося дома. Утром, приехав за товаром, сельчанин обнаружил пропажу елей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, который признал свою вину. Он рассказал, что живет неподалеку. Одну елку он установил дома, а оставшиеся хранил в подвале. Деревья изъяли и вернули собственнику.

Возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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