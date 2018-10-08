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На Алтае мужчина вымогал у пенсионера деньги и проехался по лотку с его овощами

Житель Майминского района вымогал деньги у сельчанина, а потом проехался на мотоцикле по его овощам, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Продажа овощей и фруктов.
Продажа овощей и фруктов.
Михаил Хаустов

По предварительной информации, в селе Манжерок 64-летний местный житель продавал овощи у одного из магазинов. К пенсионеру подошел 29-летний односельчанин и потребовал деньги под угрозой применить насилие. Потерпевший отказал, и злоумышленник проехал на мотоцикле по лотку с овощами.

Вскоре подозреваемого задержали, мужчина признал свою вину. Известно, что ранее он уже совершал преступления.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 4 лет.

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