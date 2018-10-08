На Алтае мужчина вымогал у пенсионера деньги и проехался по лотку с его овощами

По предварительной информации, в селе Манжерок 64-летний местный житель продавал овощи у одного из магазинов. К пенсионеру подошел 29-летний односельчанин и потребовал деньги под угрозой применить насилие. Потерпевший отказал, и злоумышленник проехал на мотоцикле по лотку с овощами.
Вскоре подозреваемого задержали, мужчина признал свою вину. Известно, что ранее он уже совершал преступления.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 4 лет.