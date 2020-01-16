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Происшествия

На Алтае мужчина выстрелил в дверь и попал в 13-летнюю дочь

41-летний житель села Турочак с ружьем пришел выяснять отношения с женой, которая подала на развод, но едва не убил свою 13-летнюю дочь. Об этом рассказали в СУ СКР по Республике Алтай.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Женщина заперлась в квартире жилого дома и удерживала дверь. Мужчина был вооружен и выстрелил в дверь, зная, что в доме были малолетние дети. Девочка получила проникающее огнестрельное ранение в грудь.

После этого мужчина вышел во двор и сделал ещё несколько выстрелов по окнам веранды и дома.

Ребёнка с тяжёлым ранением госпитализировали.

Сотрудники полиции по горячим следам нашли мужчину и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершённое в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом».

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