На Алтае мужчина выстрелил в дверь и попал в 13-летнюю дочь

Женщина заперлась в квартире жилого дома и удерживала дверь. Мужчина был вооружен и выстрелил в дверь, зная, что в доме были малолетние дети. Девочка получила проникающее огнестрельное ранение в грудь.
После этого мужчина вышел во двор и сделал ещё несколько выстрелов по окнам веранды и дома.
Ребёнка с тяжёлым ранением госпитализировали.
Сотрудники полиции по горячим следам нашли мужчину и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершённое в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом».