На Алтае мужчина выстрелил в дверь и попал в 13-летнюю дочь

41-летний житель села Турочак с ружьем пришел выяснять отношения с женой, которая подала на развод, но едва не убил свою 13-летнюю дочь. Об этом рассказали в СУ СКР по Республике Алтай.

Женщина заперлась в квартире жилого дома и удерживала дверь. Мужчина был вооружен и выстрелил в дверь, зная, что в доме были малолетние дети. Девочка получила проникающее огнестрельное ранение в грудь.

После этого мужчина вышел во двор и сделал ещё несколько выстрелов по окнам веранды и дома.

Ребёнка с тяжёлым ранением госпитализировали.

Сотрудники полиции по горячим следам нашли мужчину и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершённое в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом».