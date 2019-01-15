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Происшествия
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На Алтае мужчина вломился в дом пенсионерки-инвалида и надругался над ней

В Чойском районе Республики Алтай возбудили уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище, покушения на изнасилование пенсионерки и совершения иных насильственных действий сексуального характера. Подозреваемого задержали, пишет СУ СКР по региону.

Наручники.
Наручники.
СС0

По версии следствия, все произошло 1 января 2019 года около 13 часов в селе Каракокша. Пьяный 46-летний местный житель проник в один из домов на улице Зеленая. Там жила 59-летняя пенсионерка с парализацией нижних конечностей, инвалид 1 группы.

Мужчина с применением насилия в отношении потерпевшей, используя беспомощное состояние, пытался ее изнасиловать. Затем он совершил в отношении пенсионерки насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Мужчину заключили под стражу.

Правоохранители продолжают расследование.

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