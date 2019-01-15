На Алтае мужчина вломился в дом пенсионерки-инвалида и надругался над ней

По версии следствия, все произошло 1 января 2019 года около 13 часов в селе Каракокша. Пьяный 46-летний местный житель проник в один из домов на улице Зеленая. Там жила 59-летняя пенсионерка с парализацией нижних конечностей, инвалид 1 группы.
Мужчина с применением насилия в отношении потерпевшей, используя беспомощное состояние, пытался ее изнасиловать. Затем он совершил в отношении пенсионерки насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Мужчину заключили под стражу.
Правоохранители продолжают расследование.