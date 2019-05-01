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Происшествия

На Алтае мужчина заказал автозапчасти, а получил посылку со строительным мусором

Житель Горно-Алтайска хотел купить запчасти для автомобиля, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 18 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Запчасти.
Запчасти.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Потерпевший рассказал, что нашел нужные запчасти на одном из специализированных сайтов. Он связался с продавцом и узнал, что товар доставят почтой, а заплатить можно будет при получении посылки. Согласившись с этими условиями, мужчина подтвердил заказ.

Через несколько дней горожанин получил извещение о том, что посылка доставлена в почтовое отделение. Однако он смог получить ее лишь через месяц, потому что сначала не было денег для оплаты.

Дома мужчина вскрыл посылку и увидел, что вместо автомобильных стоек в коробке лежит строительный мусор. Полицейские выяснили, что номер телефона продавца зарегистрирован в Омской области.

Возбудили уголовное дело.

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