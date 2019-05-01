На Алтае мужчина заказал автозапчасти, а получил посылку со строительным мусором

Житель Горно-Алтайска хотел купить запчасти для автомобиля, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 18 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Потерпевший рассказал, что нашел нужные запчасти на одном из специализированных сайтов. Он связался с продавцом и узнал, что товар доставят почтой, а заплатить можно будет при получении посылки. Согласившись с этими условиями, мужчина подтвердил заказ.

Через несколько дней горожанин получил извещение о том, что посылка доставлена в почтовое отделение. Однако он смог получить ее лишь через месяц, потому что сначала не было денег для оплаты.

Дома мужчина вскрыл посылку и увидел, что вместо автомобильных стоек в коробке лежит строительный мусор. Полицейские выяснили, что номер телефона продавца зарегистрирован в Омской области.

Возбудили уголовное дело.