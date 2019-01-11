Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
37

На Алтае мужчина зарезал брата охотничьим ножом и лег спать

Жителя села Еланда Чемальского района подозревают в убийстве брата, пишет СУ СКР по Республике Алтай.

Браконьерство, охотничий нож.
Браконьерство, охотничий нож.
22.мвд.рф

По версии следствия, все произошло 8 января около 18 часа в одном из домов в селе Еланда. Братья выпивали и поссорились, один из мужчин ударил другого охотничьим ножом минимум три раза. После этого подозреваемый лег спать.

Потерпевший скончался на месте от полученных телесных повреждений и обильной кровопотери. Утром следующего дня злоумышленник рассказал о случившемся о соседям, которые вызвали медиков и полицейских.

Подозреваемого задержали, решают вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители продолжают расследование.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость