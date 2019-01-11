На Алтае мужчина зарезал брата охотничьим ножом и лег спать

По версии следствия, все произошло 8 января около 18 часа в одном из домов в селе Еланда. Братья выпивали и поссорились, один из мужчин ударил другого охотничьим ножом минимум три раза. После этого подозреваемый лег спать.
Потерпевший скончался на месте от полученных телесных повреждений и обильной кровопотери. Утром следующего дня злоумышленник рассказал о случившемся о соседям, которые вызвали медиков и полицейских.
Подозреваемого задержали, решают вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители продолжают расследование.