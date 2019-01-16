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На Алтае мужчина зарезал спящего односельчанина и пытался избавиться от свидетелей

В июле 2018 года в Кебезене Турочакского района Республики Алтай 26-летний мужчина жестоко убил спавшего в котельной одного из домов односельчанина, а затем попытался избавиться от свидетелей. Об этом сообщает gorno-altaisk.info со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Нож.
Нож.
СС0

Убийство было жестоким: преступник нанес мужчине не менее 50 ударов ножом. Потерпевший скончался на месте.

На месте преступления убийцу случайно застал другой местный житель. Он побежал на второй этаж дома. Преступник погнался за ним и нанес не меньше 9 ударов ножом. Затем он увидел, что есть еще один свидетель расправы — находившаяся в доме женщина. Она смогла забежать в кухню и закрыться там.

Первый очевидец выжил, он смог спрятаться в одном из помещений дома. Убийца решил уйти, и на улице его задержали.

Прокуратура сообщает, что обвиняемый не признал вину. Он утверждает, что ничего не помнит. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

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