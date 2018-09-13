На Алтае мужчина защищался и ранил агрессивного родственника из ружья

В Улаганском районе мужчина отбивался от своих родственников и ранил одного из ружья, а другого ножом, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Трое родственников выпивали в урочище Туралу-Озы, расположенном в двух километрах от села Чибиля. Во время застолья мужчины поссорились, началась драка. Защищаясь от нападавших, мужчина схватил кухонный нож и ранил одного из сельчан.

После этого, пытаясь успокоить агрессивных родственников, сельчанин выстрел в землю из охотничьего оружия. Один из нападавших получил ранение стопы.

Сельчане успокоились и поехали домой. Спустя время пострадавшие обратились в больницу, одного из них госпитализировали.

Мужчина, который ранил родственников признал свою вину. У него изъяли два зарегистрированных охотничьих ружья и нож.

Полицейские проводят проверку.