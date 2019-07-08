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Происшествия

На Алтае мужчины насмерть забили знакомого и забетонировали труп в уличном туалете

В Республике Алтай двоих мужчин признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть, сообщает СУ СКР по региону.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Следствие и суд установили, что в ночь на 1 сентября 2018 года в одном из домов в Горно-Алтайске выпивала компания мужчин. Во время застолья хозяину дома и одному из гостей не понравилось поведение их 31-летнего собутыльника, приехавшего на заработки из Алтайского края. Приятели жестоко избили знакомого руками и ногами.

После этого мужчины вывели потерпевшего на улицу и оставили на тротуаре. Утром, обнаружив знакомого мертвым, они переложили тело в бассейн и продолжили выпивать. Через несколько дней приятели сбросили тело в яму уличного туалета, которую один из них забетонировал, чтобы скрыть преступление.

Уголовное дело возбудили в октябре 2018 года по факту безвестного исчезновения потерпевшего. Вскоре задержали подозреваемых, которые впоследствии дали признательные показания.

Одного из мужчин приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, другого к 9 годам. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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